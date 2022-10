Les notes de l'OM contre le Sporting

Dans un match qui a vu les Lisboètes dégénérer comme la semaine passée, Harit et Sánchez ont passé la soirée à martyriser une défense aux abois. Au contraire, Mbemba, Bailly et Balerdi n'ont pas vraiment eu à s'employer. La preuve que cet OM est définitivement impossible à prédire.

Il a passé son temps hors de la surface, à jouer comme un libéro. Vous êtes sûrs que Sampaoli a signé à Séville et qu'il n'est pas revenu à l'OM ?Lors de sa présentation, les journalistes ont passé leur temps à lui demander son âge. Ils auraient plutôt dû lui demander de quelle planète il vient.Il passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. Mais quand il est là, l'OM n'a pas peur une seule seconde. CQFD., qui n'a toujours pas fini un match sans un bandeau de rugbyman sur la tête. Sûrement un hommage à son frère.Pour comprendre Leonardo Balerdi, c'est simple : il est soit le meilleur, soit le pire défenseur sur le terrain. Et quand l'adversaire se prend deux cartons rouges, on ne le voit plus du tout. C'est peut-être mieux comme ça.À ce rythme, il va finir la saison à 70 matchs joués. Mais il trouve encore le moyen de passer son temps dans la surface adverse. Miroslav Clauss., ni le frère, ni le fils de Charles.Précieux et volontaire, comme d'habitude. Mais le jour où il arrivera à remettre un pion sous le maillot de l'OM, il faudra décréter un nouveau jour férié.Sans doute le Marseillais le moins fringant de la soirée. Il n'est pas trop allé au mastic et a semblé manquer de carburant. Comme toute la France, finalement.Ancien joueur de Benfica, il était l'ennemi numéro un du public lisboète. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com