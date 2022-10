Les notes de l'OM contre le Sporting

Il n'y aura pas de zéro pointé pour l'OM cette saison en Ligue des champions, grâce à un Amine Harit de gala, un Mattéo Guendouzi en leader intraitable et un Chancel Mbemba au four et au moulin. Mais l'homme du match n'est pas vraiment celui que l'on attendait.

Olympique de Marseille

On ne l'a pas beaucoup vu, mais une intervention efficace suffit à rappeler qu'il est un personnage clé au milieu de ses collègues. Creed dansIl n'a pas seulement quatre dates d'anniversaire différentes , il peut aussi jouer à tous les postes sur le terrain. Costaud derrière, présent au milieu et brillant devant. Le talent n'a pas d'âge.Il n'a pas une très belle allure, il peut même dégoûter et faire tâche dans un plat de qualité. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques fans, ici Amine Harit, pour rappeler qu'il peut aussi avoir son utilité au cours du repas. Un pois chiche dans le couscous.Dire que Manchester United a laissé filer le seul défenseur capable de stopper Erling Haaland, quel dommage.remplacé par Samuel Gigot, sans mauvais jeu de mot.Un geste magnifique pour adresser un centre dantesque à Amine Harit sur le second but et une blessure précoce l'obligeant à sortir dès la première période. Cela ne fait aucun doute, Jonathan Clauss est bien un joueur de l'équipe de France. Remplacé par, à retrouver ci-dessous.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com