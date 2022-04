Les notes de l'OM contre le PSG

Défaits à Paris dans le Classique (2-1), les Marseillais ont livré une copie neutre et très moyenne. Pau López n'a pas été en réussite, Dimitri Payet s'est fait tout petit dans le jeu et l'on n'aurait pas dit non à 90 minutes d'Amine Harit.

Il avait tout prévu, mais c'est dans sa sa marge d'erreur que tout peut basculer. Un institut de sondage.S'acharne à la relance comme l'arnaqueur qui te harcèle par téléphone pour te vendre sa formation CPF.Un pion aussi chaotique que la célébration qui a suivi : 10/10 pour la cohérence artistique. Remplacé par(90+3), qui avait déjà consommé son capitalil y a un mois .Il est là, il passe enmais il n'intéresse plus grand monde. La saison 2022 de Koh-Lanta.Venu pour rayonner dans l'entrejeu de l'OM, termine latéral droit à se faire bananer par Neymar : la carrière de Jake Lloyd après. Remplacé par(77), dont on attend toujours le retour de la version 2020-2021 .Pour Pâques, Bouba le Petit Ourson allait forcément répondre présent. Et plus solide que de la guimauve.Le duel des têtes à claque de l'entrejeu avec Marco Verratti était peut-être le seul véritable enjeu de ce Classique. Et dans ce match-là, on a eu droit à un nul décevant.Comme le prix de la genouillère de protection chez Decathlon ; Danilo Pereira participera au financement. Remplacé… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com