So Foot • 13/01/2021 à 23:00

Les notes de l'OM contre le PSG

Battu par le Paris Saint-Germain lors de ce trophée des Champions 2020, l'Olympique de Florian Thauvin n'a pas démérité.

Une parade miraculeuse mais inutile, faute de soutien de ses défenseurs : c'était trop pour, fatigué de perdre des finales contre le PSG. Remplacé parà la pause, venu concéder son penalty annuel.Après Nintendo, Toyota ou Dragon Ball, encore une preuve que le génie japonais est bien supérieur au génie français.Déteste Neymar et avale vite fait son jaune dès qu'il l'aperçoit. Un peu cliché pour un Marseillais.Discret et efficace. Une copie presque réussie, gâchée par son absence sur l'ouverture du score d'Icardi : Caleta trop tard.Solide, mais moins en vue qu'Amavi lors du Classique de novembre. Ce qui est une bonne chose pour le football, moins pour la boxe., venu se faire baptiser par Neymar. Bienvenue.Une décoloration capillaire en hommage à la gastronomie locale, mais quand il a fallu envoyer la sauce, ça a été un peu plus compliqué.Toujours aussi divin, le seul vrai Pape a manqué d'apôtres face aux saints Germain., qui n'a pas fait de bruit.Si à son époque nantaise, l'État l'avait envoyé évacuer Notre-Dame-des-Landes, il aurait plié l'affaire en deux minutes. Capitaine en puissance,, dans le brouillard.