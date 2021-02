Les notes de l'Olympique de Marseille contre Paris

Esseulée, la doublette Gueye-Kamara n'aura donc pas suffit. La faute aux ailes de l'enfer, côté Marseillais, mais pas que. Bulletin de notes.

Olympique de Marseille

Son visage dépité est l'unique chose que l'on a plus vu en France que le spot publicitaire "". Pas sûr qu'il l'aime encore, d'ailleurs.Mauvais à gauche, mauvais à droite. Manuel Valls.Il a perdu un genou mais n'a pas perdu la face. Toujours ça de gagné. Remplacé par, Leyti N'Diaye made in 1998.Il a calé sa transversale de 40 mètres dans les pieds. Ça suffit.Chacun sa réaction face à la crise de la Covid. À Arsenal, on vire la mascotte. À Marseille, on la titularise. Remplacé pardont l'ego sombre un peu plus à chaque non-titularisation.Un Actimel tous les matins pendant deux mois pour mettre un peu de L-Casei dans ces frappes mollassonnes. Avec un peu de bol ça marche aussi pour les duels de la tête perdus contre des mecs haut comme Hamza. Remplacé par, clairement pas le SauceGod.