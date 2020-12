Les notes de l'Olympique de Marseille à Manchester City

Dommage pour les Marseillais : s'ils avaient proposé la même qualité pendant six match que ce qu'il ont fait pendant une bonne demi-heure à Manchester City, les quarts de finale de la Ligue des champions était clairement un objectif accessible.

Olympique de Marseille

Au commencement, il était là. Presque seul, vêtu d'une défense aussi fine qu'une feuille de vigne. Mais il a fini par se faire avoir par le serpent Ferran et devra batailler pour regagner le droit de goûter au paradis à une phase finale européenne d'ici la fin de sa carrière. Adam et Steve.Il n'est pas forcément beau à voir, pas toujours confortable, il colle quand la température grimpe, mais on est pas mécontent de pouvoir se vautrer dedans après une journée difficile. Le canapé en Sakai.Il n'avait plus qu'à se faire prêter un bonnet de bain par Dario Benedetto, puisqu'avec son beau plongeon défensif, il était parti pour faire un joli chrono dans son triathlon. Dommage de s'être emmêlé dans les disciplines dans la dernière ligne droite.Laurel et... Roméo et... Jacques Dutronc et... Álvaro et...Ça va fait bientôt 30 ans qu'on croyait que Nag' dans les