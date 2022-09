Les notes de l'OL face au PSG

Plutôt convaincants, les Lyonnais peuvent regretter un début de rencontre compliqué. Thiago Mendes et Anthony Lopes ont tenu la baraque alors que Johann Lepenant a fait une excellente entrée.

Olympique lyonnais

On a tendance à l'oublier, mais en plus d'être un excellent catcheur, c'est un super gardien.Un coup Neymar, un coup Mbappé, un coup Mendes dans son couloir. C'est ce qu'on appelle de l'apprentissage accéléré.Apparemment, c'est plus simple de défendre face à Mbappé-Messi-Neymar que face à Moffi.Un peu loin de Messi sur l'ouverture du score, mais il sauve une occasion sur sa ligne donc ça compense.Un des rêves du petit Nicolas était de devenir footballeur. Il a réussi, et plutôt bien.Les duels avec Ramos sur les corners lui ont rappelé les joutes européennes, qu'il ne dispute pas cette année. Jouer 45 minutes, ça lui a rappelé le Bayern aussi. Remplacé à la mi-temps par Johann Lepenant (voir plus bas).Le genre d'entrée de patron, comme si c'était lui Tolisso.Certains supporters lyonnais regrettaient que Caqueret n'ait pas été appelé par DD. Finalement, c'est pas plus mal, il va avoir deux semaines pour être plus juste techniquement.