Les notes de l'OL contre le PSG

Malgré une très belle prestation, l'Olympique lyonnais a craqué dans les derniers instants face au Paris Saint-Germain (2-1), ce dimanche au Parc des Princes. Une défaite qui n'occulte pas la bonne performance des Lucas Paquetá, Malo Gusto ou encore Anthony Lopes. De bon augure pour la suite.

Olympique lyonnais

En CM2, quand il était appelé au tableau par le prof pour réciter La Fontaine, le petit Antho était du genre à tendre l'oreille pour que ses copains lui soufflent la fin de la fable. Cette fois, c'est Paquetá qui lui a filé ses anti-sèches. Mais si ça peut sauver les apparences, à la fin, ça fait penalty converti puis victoire pour les renards parisiens.Le dernier crack de l'OL n'a absolument rien d'une blague de mauvais goût. La preuve : en une action, il a même réussi à démonter une histoire qui impliquait depuis trop longtemps Clément Turpin, Lyon et les penaltys.A parfaitement relayé Anthony Lopes dans le rôle d'auto-tamponneuse. Sauf que l'engin pèse 90kg et a bien rayé les pare-chocs de Donnarumma, 90kg également. Remplacé par, véhicule de courtoisie.Brassard autour du biceps, le Belge a rappelé qu'il faisait partie des meilleurs défenseurs centraux du championnat. Et ça date ni d'aujourd'hui, ni Denayer.Dis donc les Lyonnais, c'est pas mal un latéral gauche de métier, non ?