Les notes de l'Italie contre l'Espagne

Au terme d'une rencontre qui s'est étirée jusqu'à la séance fatidique des tirs au but, l'Italie a décroché sa quatrième finale à l'Euro en disposant de l'Espagne (1-1, 4-2 t.a.b.), ce mardi à Wembley, et tentera de décrocher son deuxième sacre continental, le premier depuis 1968. Une qualification qui porte le sceau de Chiesa, Donnarumma ou encore Jorginho, mais certainement pas Barella et Insigne.

Un jeu au pied hasardeux et une maîtrise des coups de pied de réparation : pas de doute,a bien le profil parfait pour rejoindre le Paris Saint-Germain.Il a nettoyé le couloir droit avant de faire de même à gauche. Le mec est prêt pour participer à l'émission C'est du propre..La sécurité incarnée, du coup d'envoi à son tir au but inclus. Si vous partez en vacances cet été, n'hésitez pas à contacter l'agence Bonucci pour que votre habitation demeure un lieu sûr.L'Italie a probablement validé sa qualification au moment où Giorgio Chiellini a remporté la bataille psychologique avec Jordi Alba lors du toss pour les tirs au but. Lui, hilare, et le Jordi, tout nerveux, tout crispé.Tu connais ce mec qui joue deux fois par an au football, mais qui rince tout le monde au five ? Ben ce mec, c'est Emerson. Remplacé par, adepte de l'obscurité.Fade, sans sel, il a été laissé dans l'eau bouillante pendant au moins 10 minutes de trop, avant de sortir en étant beaucoup trop cuit. Nicolò Barilla. Remplacé par, trop discret depuis qu'il a bouffé la