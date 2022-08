Les notes de l'Euro féminin 2022

Clap de fin d'un Euro féminin historique, tant au niveau du spectacle offert sur et en-dehors du terrain que des audiences et des affluences. Une compétition qui aura vu des Françaises encore déçues, des Allemandes encore en finale et surtout une célébration iconique de Chloe Kelly qui ramène un trophée majeur à l'Angleterre 56 ans après le dernier. Le conseil de classe a rendu son verdict.

D'abord Alexia Putellas à l'entraînement, puis Marie-Antoinette Katoto en plein match. Les deux stars de cet Euro emportées par la pire épidémie du foot féminin. Destins croisés.De tous les bleds dans lesquels étaient établis les camps de base de l'Euro, les Bleues ont remporté haut la main le trophée du blase le plus stylé. Malheureusement, ce n'est pas un vrai trophée.Leur équipe n'a pas brillé mais ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est boire de la Heineken et chanter des schlagers de kermesse habillés en orange. Grâce à leurs joyeuses parades, certaines villes se sont même parfois rappelé qu'il y avait un Euro organisé chez elles. Le fameux feu oranje.Aussi généreuse sur le carré vert qu'avec les supporters, celle qui a gagné le surnom d'Iniesta au féminin donne tellement tout qu'elle finit presqu'à poil après chaque match, une fois ses équipements distribués.La plus récente des villes anglaises compte 124 ronds-points et c'est un record national. Probablement pour ça que les Bleues ont autant tourné en rond face à l'Allemagne au lieu de filer droit au but. Foutue adaptation à la culture locale…Comme le nombre de buts qu'elles n'ont pas dépassé, ayant décidé de faire grève en finale et de quitter toutes les deux la compet' les larmes aux yeux, sans avoir planté un pion de plus que l'autre. Il reste donc un record à aller chercher lors du prochain Euro.Comme le numéro de la chaîne qu'on n'oubliera pas la prochaine fois qu'il faudra zapper. Un bel hommage à France… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com