Les notes de l'Espagne face à la France

Malgré Oyarzabal, Gavi ou encore Sergio Busquets, la Roja s'est faite retourner par une équipe de France revancharde (1-2) en finale de la Ligue des Nations.

Espagne

Pourquoi nettoyer sa lucarne quand Benzema peut le faire pour toi ? Pour Unai Simón, la question est vite répondue.Le mélange d'un sprinteur et d'un marathon-man. Le couloir gauche de San Siro lui appartient désormais.Le seul joueur espagnol avec le sourire au coup de sifflet final. Car comme 68 millions de Français, Aymeric est désormais champion du monde et sur le toit de l'Europe.Moins drôle que José Garcia mais plus malin que le Sergent du même nom qui traque sans relâche Zorro. Un homonyme sur qui on peut compter.Eric Di Meco peut souffler : ce n'est pas la prestation d'Azpi face aux Bleus qui l'obligera à engloutir un autre rat.Simplicité, efficacité et maillot rentré : dommage, nous ne sommes plus en 1999.(84), dégoûté par Lloris.En espagnol, l'élégance se prononce "Busquets". En bon hispanophone, Kylian Mbappé le savait.