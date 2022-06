Les notes de l'équipe de France contre le Danemark

Ce sont des Bleus visiblement émoussés et intermittents qui ont concédé contre le Danemark leur première défaite au Stade de France depuis un match contre la Finlande en novembre 2020. Et les miracles de Karim Benzema n'ont pas suffit à compenser l'absence de Didier Deschamps sur le banc.

Équipe de France

Le capitaine a privé son pote Christian Eriksen du but vainqueur. À se demander qui n'a pas de coeur.On l'a vu tenir tête à des spécialistes de la surface mais a craqué sur les moments chauds. La cheville de Zverev.Sorti sur blessure à l'heure de jeu de son 36match de la saison et remplacé parqui, s'il avait pu s'échauffer avec les petits de l'AS Bondy présents pour le Challenge Orange, n'aurait peut-être pas vu rouge face à Cornelius.Le concept de recule-frein vous a toujours échappé ? Il suffit de regarder Lucas à l'action pour ne pas perdre les pédales. Ceci dit, on le préfère dans le registre d'avance-accélérateur.Vu la couverture molletonnée qu'il a déroulée pour Cornelius sur le but vainqueur du Danemark. Pas sûr que son apport offensif suffise pour que l'onen sa faveur.S'il a bien embêté les usagers danois, il est bien trop souvent resté à quai sur les mouvements français. Et c'est seulement quand il s'est mis en service que l'on s'est rendu compte de son utilité, la preuve avec sa sacrée frappe enroulée sur le poteau qu'il ne fallait pas rater. Le RER B un soir de match au Stade de France. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com