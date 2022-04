Les notes de l'épisode 9 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Après un épisode tout mou la semaine dernière, il y a eu du grabuge à la réunification. De retour de l'île des ambassadeurs, Colin et Louana ont été au centre de tous les débats, aussi bien pendant l'épreuve d'immunité que lors du conseil.

La tribu réunifiée

Premier à tomber juste avant son pote Fouzi sur l'épreuve d'immunité brillamment remportée par Louana. Sûrement parce qu'elle a eu l'audace de manger autant de viande qu'eux trois jours avant. Saleté d'égalité homme-femme, tout fout l'camp.La sérénité d'une vendeuse d'étoffes au souk qui sait qu'elle négocie avec un gros touriste + la pugnacité d'une mère de famille américaine qui doit être la dernière à garder sa main sur la voiture exposée au centre commercial pour avoir le droit de repartir avec = l'épisode parfait.Tranquille, ça balance toutes les failles et les stratégies de son équipe à Nicolas puis à Yannick. Pauline, la plus grande poucave depuis 6ix9ine.En voyant l'image ci-dessous, vous vous dites tous qu'il a remporté l'épreuve, n'est-ce pas ? Eh bien non, il sert le poing car il est très content de finir 12après la chute de deux de ses potes. Y a pas de petite victoire pour Jicé.Alors, en tant que rouge, femme et amie, on comprend bien où elle veut en venir. Mais quelqu'un peut nous expliquer clairement ce que signifie? En tout cas, peu importe si c'était Maxime ou Colin, elle avait juste très envie de trahir quelqu'un pour fêter la réunification.Les beaux jours arrivent, le soleil tape, et comme d'habitude il y a ce mec avec son look faussement négligé, sa barbe de trois jours et ses muscles apparents qui continue de porter un bonnet en plein été, même sur la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com