Les notes de l'épisode 9 de Koh-Lanta La Légende

Les championnats de France de tir à l'arc ont eu lieu ce mardi soir, à Taha'a. Spoiler : le favori n'a pas tremblé.

La tribu réunifiée

On en fait des dépenses inutiles dans une vie. Mais alors, se payer une licence et des cours de tir à l'arc pour avoir ce niveau, c'est très costaud. Clairement ton pote qui vient au Five avec tout ce qui se fait de mieux en termes d'équipement, mais qui ne sait pas faire un contrôle.Blagues carambar, ketchup mélangé à la mayo pour grailler sa viande rouge, verre de jus le cul dans l'eau : Teheiura a 9 ans. Heureusement que les images d'archives sont là pour nous rappeler qu'avec un peu de taf à la salle de muscu, il aurait pu jouer Aquaman. Pas besoin de ça pour faire rêver les gamins cependant. N'est-ce pas, Sam ?Elle se lave les dents au charbon mais ce sont bien ses mains qui sont sales. Entre code de l'honneur et code de l'horreur, la sudiste à choisi. Reste à savoir si en Polynésie aussi, seul le crime paie.Le boss du tir à l'arc a dû répondre au fameux "" devant des millions de personnes et malheureusement pour Claude, le rejeton préfère rouler les r avec Teheiura. Petit bémol cependant : ce n'est pas très cool de la part de la prod de le forcer à parler à des inconnus au téléphone.Très attaché au secret de l'isoloir, ça fait du bien d'avoir des gens qui respectent encore les valeurs de la République. Citoyen modèle.Quelle dignité dans la mort. Il a préféré se tuer lui-même plutôt que de se faire crucifier par Sam pour qu'il n'ait pas ce poids sur la conscience. Sang-woo dans Squid Game (pour ceux qui ont l'honnêteté d'admettre qu'ils n'ont retenu aucun nom, il s'agit du n°218).