Les notes de l'épisode 9 de Koh-Lanta

Du collier, du bracelet... : c'était le grand déstockage dans la plus belle bijouterie de Polynésie ce vendredi soir. Toujours plus de rebondissements dans cette saison de Koh-Lanta. Marrant quand ça profitait à nos chouchous, rageant maintenant que ça les pénalise.

La tribu réunifiée

Son cri de la victoire était si terrifiant qu'il a fait tomber les fleurs de la chemise de Teheiura. Définitivement l'homme qu'on adore même s'il fait un peu peur. Le monsieur à moustache qui s'occupe de tout réparer au collège.". "". On ne sait pas trop à quoi sa vie ressemble, mais elle doit puer de la gueule en tout cas.Ce n'est pas la boule "" mais bien la boule noire qu'elle a tirée en tombant sur Thomas. Mais heureusement, Maxine a pu compter sur sa principale qualité : le fait d'avoir des copines.Deux fois deuxième alors qu'il était le plus fort sur chaque épreuve. Comme l'impression que Dieu y a mis son petit grain de sel après avoir vu que John s'apprêtait à mettre de la crème dans les carbonara.Elle est à Jonathan ce que Christophe Dugarry était à Zinédine Zidane. En espérant qu'elle réussisse mieux sa reconversion.Tout le temps trop fort. Tout le temps content. Aimé de tous, même de ses adversaires qu'il démolit. Filez lui le numéro 7 de Chelsea.Il confond Quasimodo et Caliméro, mais on s'en fout. Chacun de ses apartés en forêt avec le caméraman a été un véritable bonbon., et il y a intérêt que Vince devienne une superstar.