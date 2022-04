information fournie par So Foot • 19/04/2022 à 23:15

Les notes de l'épisode 8 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Ça y est, c'est la réunification. Il faudra attendre la semaine prochaine pour connaître l'issue du débat des ambassadeurs, mais on sait déjà une chose : Louana, ambassadrice rouge, sera bien là la semaine prochaine. Ce n'est pas nous qui spoilons, c'est dans la bande-annonce de la semaine prochaine...

La tribu Cadlao (Les Rouges)

Il a été contraint de le manger, mais en réalité, François aurait juste aimé passer une nuit côte à côte avec son rôti de boeuf. Lui dire des mots doux, lui raconter ses failles, ses cicatrices. Se livrer. Lui dire que ce qui compte, ce n'est pas la cuisson, c'est la tendresse. Peut-être le caresser avec la paume de la main, et lui déposer un doux baiser sur la partie entourée de lard gras. Aucun doute sur son orientation : François est viandosexuel.Six années de conviction sur le pesco-végétarisme qui ont volé en éclats en 30 secondes face à un succulent rôti de boeuf. Espérons pour l'équipe rouge que ses convictions sur la boule noire seront plus solides face à un succulent Colin.Il y avait Harry Houdini, David Copperfield, Gérard Majax, Sylvain Mirouf, Kamel le Magicien... Faites désormais place à "Pauline Cadlao" : capable de faire disparaître un bracelet maudit pour arriver peinarde à la réunification, sans que personne ne s'en rende compte. Fort.Pour une fois qu'il se débrouille plutôt bien sur une épreuve de confort, il s'est senti obligé, de retour sur son camp, de tout gâcher en utilisant l'expression "".Donnez-lui les cheveux emmêlés de Pauline, elle vous les transforme en jolies nattes. Donnez-lui deux longs troncs d'arbre, elle vous les transforme en fines baguettes de chef d'orchestre. À ce rythme-là, filez-lui les Girondins de Bordeaux.En 2022, Fouzi estime qu'il devrait avoir droit à plus de viande que les filles car "". Pas de souci : au prochain confort, le shot de Sans-Plomb 95 E10 sera juste pour toi, Fouzi.