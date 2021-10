Les notes de l'épisode 8 de Koh-Lanta La Légende

Sans Ferrero Rocher, les ambassadeurs ont bien foutu le bordel sur le camp. Une réunification comme on les aime et un bulletin de note garanti sans trahison, lui.

La tribu réunifiée

L'avis de Laurent :

Elle était hyper sympathique. Puis elle a décidé d'être pote avec Alix. Saleté d'entourage toxique.T'as sorti mon meilleur pote de l'aventure, et ça c'est vraiment pas très gentil, Alexandra.Allergique aux stratégies et aux coups bas. Le mec qui respecte les "", c'est lui.Traumatisé par ses précédentes éliminations, il a tout le temps peur que ce soit son tour. Tu seras plus relax sur mon canapé, va.Autant d'agressivité en une seule personne, c'est très inquiétant. Qu'on appelle vite Pascal le Grand Frère. Il lui fera faire un trek en montagne avec des cailloux dans le sac "", lui dira d'en jeter une tous les 2 km pour se débarrasser de ses vieux démons, et normalement après, tous ses problèmes seront réglés.Ne t'inquiète pas Alix, on l'a vu le coup de canne à pêche dans la tronche de la part de Coumba, tu n'es pas seule. Mais pour se permettre de mettre des coups de pression, il vaut mieux savoir tenir une machette dans le bon sens.Vivement l'épreuve du tir à l'arc la semaine prochaine, qu'on sache si Sam sera totalement inutile cette saison ou pas.