Les notes de l'épisode 7 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Décidément, c'est la saison des boules noires. Après Stéphanie, qui a tiré 5 boules noires consécutives sur les épreuves, et Benjamin éliminé au tirage au sort, la nouvelle victime s'appelle Alexandra. Et c'est Setha, son faux collier et sa poker face qui jubilent.

La tribu Cadlao (Les Rouges)

Il y a eu les larmes de Basile Boli à Bari en 1991, puis sa joie indescriptible sur son but de la victoire contre Munich en 1993. Il y aura désormais les larmes aux yeux de François sur l'épreuve de confort à, puis sa joie indescriptible sur le lancer de la victoire lors de l'épreuve d'immunité qui suit. Les poils.. Oui, la daronne du camp rouge, c'est bien Louana.Superbe réaction d'enfant de 7 ans quand Denis annonce la récompense à laquelle elle n'aura pas le droit : la tête baissée, les mains pour se boucher les oreilles, à deux doigts de crierCette année, on a des basketteurs, des handballeurs, des nageurs ou des danseurs pros. JC, lui, ne saute pas très haut, ne court pas très vite, ne nage pas très bien la brasse, et ne danse sûrement pas en rythme, mais il excelle dans un domaine moins reconnu, mais tout aussi exigeant : il est champion du monde de plats.Grande fan de Patrick Sébastien, elle n'a pas hésité à remplacer deux fois l'expressionoupar un autrement plus classe :C'est génial, c'est que de l'amour.Très sympa depuis le début, on était à une défaite de plus pour qu'Anakin Skyfouzi pète un plomb et passe du côté obscur de la force.