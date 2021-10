Les notes de l'épisode 7 de Koh-Lanta La Légende

Un demi-épisode qui laisse sur sa faim. Comme quand on se partage quatre pizzas à sept après 10 jours sans manger en somme. Rendez-vous la semaine prochaine pour le plat de résistance.

Les Korok (Équipe rouge)

Vidéo

Certains vont à Koh-Lanta pour se challenger mentalement. D'autres pour se prouver leur valeur sportive. Loïc lui, s'est lancé dans l'aventure pour manger de la salade pour la première fois de sa vie. Cinq fruits et légumes par an et ça porte des malles de 120 kilos avec le petit doigt. Popeye démission !Prise en flag' de conspiration par les garçons, tout ce qu'elle a trouvé à dire c'est "".Pas d'épreuve, beaucoup d'appétit. Le pote qui passe chez toi en te disant "" mais qui tape quand même dans ta pizza.Loïc et Laurent tirent sur la corde, Alix prend le couteau pour la couper et soulever le trophée avant ses coéquipiers. Le joueur qui pousse le ballon au fond des filets sans remercier le passeur décisif. Entre la gloire et arriver à manger une pizza dignement, elle a vite choisi.Mi-dictateur, mi-comique. Charlie Chaplin.