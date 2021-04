Les notes de l'épisode 7 de Koh-Lanta

Deux éliminés, des cartes rebattues, et surtout un quatuor arrogant tué aussi vite que la Super League. Ce Koh Lanta est définitivement celui des retournements de situation.

La tribu réunifiée

Filer un harpon à cet homme assoiffé de sang, c'est inconscient. Déprimé après la perte des ses potes Frédéric et Hervé, il a retrouvé le sourire quand on lui a à nouveau permis de tuer. Maintenant qu'il a décimé tous les animaux de l'île, que les jaunes fassent attention : c'est désormais eux qui sont dans le viseur de Thor.Elle s'étonne qu'on lui casse sa flèche alors qu'elle aurait demandé à faire un Skype avec Maxine.Une tête d'enfant un peu insupportable mais à qui on est obligé de reconnaître d'indéniables qualités. Kinder Maxine.Petit bonhomme là, c'est pas Zizou. Mais c'est quand même très fort. Derrière son air tout gentil se cache en fait un homme bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Déjà, sa copine communique pour lui en cachette avec ses parents à partir d'une carte prépayée comme si c'était un mec en cavale. Ensuite, il n'a pas hésité à envoyer deux frères s'entretuer en souriant. Machiavélique.Justine dormira un peu plus sans le coup de fil de sa mère, et encore plus devant les highlights de son aventure à Koh Lanta.Le zoom de la prod sur son triceps en plein effort aurait donné envie à Aurélien de le faire cuire 7 minutes au bain marie à 5h27 pour nourrir la tribu. Sinon, pas besoin d'appel à la famille pour le pompier des jaunes : si vous voulez le joindre composez le 18 ou directement sur les poteaux.Partout dans le monde, quand les peuples voudront se soulever contre l'oppression des puissants, ils se réuniront désormais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com