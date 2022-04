Les notes de l'épisode 6 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Peu importe ce qu'il se passe et qui perd à la fin, le principe du jeu cette saison semble être encore plus simple que les autres années : il faut tej' Stéphanie.

La tribu Cadlao (Les Rouges)

Il voulait réussir Koh-Lanta pour ses deux lions, il a finalement été éliminé pour ses deux pieds d'éléphant. Putain de safari.Donnez à cet homme un poulet avant qu'il ne bouffe l'un de ses camarades d'infortune.Au moment où Denis a énoncé les règles de l'épreuve de confort, à savoir contourner ses coéquipiers en faisant du collé-serré avec chacun d'entre eux, Louana n'a eu qu'un seul soulagement : que Franck ait décidé de quitter l'aventure au deuxième épisode.Si elle mettait autant d'application et de dévotion dans la recherche de nourriture qu'elle n'en met dans la réalisation permanente de ses nattes, les rouges auraient le bide bien rempli.Demander à des aventuriers affaiblis de contourner Jean-Charles et son équilibre légendaire sur une petite poutre de 11 centimètres de large, c'est un peu comme demander à des semi-remorques de passer sous un petit pont de 2,60m : forcément, ça va coincer.Une chose est sûre : quelqu'un qui ponctue ses phrases par "" en 2022, est forcément quelqu'un qui a poncé MSN Messenger. Et qu'elle ne nous la fasse pas : pour Ambre, c'était police Comic Sans violette de rigueur, et des petites blagounettes "" pour ponctuer les conversations.18. Comme le nombre de chemises qu'il a ramenées, et qu'il réussit à stocker dans son sac sans fond, sans qu'elles ne soient jamais froissées. Fouzi, mi-magicien, mi-blanchisseur.