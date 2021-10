information fournie par So Foot • 05/10/2021 à 23:30

Les notes de l'épisode 6 de Koh-Lanta La Légende

Une épreuve mythique, une nouvelle qui va le devenir, un très gros poisson, une famine généralisée chez les rouges, une sélection naturelle sur chez les jaunes et un phénix chez les bannis. Tout est prêt pour le tournant de cette saison : la réunification.

Les Korok (Équipe rouge)

Vidéo

Il a déjà tenu son équipe à bout de bras, alors 56 kilos, autant vous dire que c'est pas grand-chose. Même si désormais, on a une bonne idée de sa tête lorsqu'il fait un caca un peu difficile.Elle fait un peu trop comme si elle n'avait jamais voulu faire sauter Teheiura mais pas grave, la super-héroïne est de retour. Claude aurait mis Loïc dans son panier qu'elle aurait tenu face à Christelle. Porter, elle adore ça. Un hobby commun avec Loïc.Premier candidat de l'histoire de l'émission à disputer l'épreuve des radeaux dans sa piscine municipale, le régional de l'étape a plus poussé la chansonnette que son radeau. Meilleur pour pagayer que pour construire, Marama Teheiura aurait eu besoin de son Claude Monterrubio.Des dizaines d'allers-retours à toute vitesse dans la boue ont suffi à son bonheur. Un golden retriever.Un tonnerre d'applaudissements pour Arturo Brachetti mesdames et messieurs.La dernière fois qu'un grand gaillard avait tout donné en live à la télévision française, c'était Maître Gims, sous les yeux de Laurent Ruquier, dans. Namadia a quand même préféré s'allonger un peu.