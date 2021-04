Les notes de l'épisode 6 de Koh-Lanta

Comme chaque année, l'épisode des ambassadeurs s'est imposé comme le tournant de la saison. Nouvelles alliances, retournements de veste, épreuves qui valent de plus en plus cher, Koh Lanta est lancé.

La tribu réunifiée

Frédéric, Hervé, la vanille. Nono a vu tous ses sauces se faire terminer en l'espace de 48 heures. La vengeance potentielle d'un homme qui se trimbale h24 avec une machette et mange les os du poulet donne envie de voir les prochains épisodes.La mort par assassinat prévisible la plus digne depuis Tony Montana dans Scarface. Vé-R est mort debout, plein de boue et avec ses convictions." a-t-elle hurlé, comme 99% du temps. Techniquement, c'est le contraire, et là encore, Frédéric n'y est pour rien : c'est juste le soleil.Même sur M6 on n'avait jamais autant collé une agricultrice.Qu'est ce qui est rouge et qu'on attend ?Dans ce remake de Scarface version TF1, Toni n'a pas réussi à tuer Manny et celui-ci sévit plus de côté du Palavas-les-Flôts que de Miami Beach. Immortelle, la coach de fitness a été accueillie par un "" sur l'île réunifiée mais ne compte pas rester un paillasson un épisode de plus.On ne dirait pas comme ça, mais il est comme Pierre Ménès. Coupé au montage.Quel dommage. Car même s'il a été extraordinaire dans son rôle d'ambassadeur en montrant aux mécréants qu'on pouvait avoir confiance en lui, on retiendra forcément de cet épisode cette séquence délicieuse où il a dévoilé qu'il était détenteur d'une arme secrète au mauvais moment. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com