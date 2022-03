Les notes de l'épisode 5 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Un bien bel épisode dans lequel on a appris ce qu'était un scolopendre et où les aventuriers ont démontré leurs skills en noeuds de cabestan. A part ça, Jean-Phi a dû se rendre à la clinique à cause de panards qui ont triplé de volume, Stéphanie la croupière la plus malchanceuse de l'histoire a tiré deux boules noires et Olga a dit à Yannick qu'il lui faisait peur.

La tribu Cadlao (Les Rouges)

L'aisance sur une planche de Brice de Nice et les pieds de Marius de Fréjus. Ça fait pas un bon mélange.Si Jean-Philippe est parti à l'infirmerie à cause de ses pieds gonflés, François est toujours sur le camp alors qu'il souffre de la même maladie depuis le début de l'aventure. Seule différence, l'inflammation se situe un peu plus haut, au niveau des chevilles.". Allô Louana ?! Il serait peut-être temps d'arrêter de résumer l'identité d'une femme à l'activité de son mari. La femme de Tarzan a un prénom et elle s'appelle Jane. On est en 2022, putain.Son rôle, c'est de ricaner à toute les vannes d'Ambre quand elle se paie la tronche des autres aventuriers. Sûrement une fan de Booba sur les réseaux. Pauline la ratpi.Il a fait grève de la pagaie au pire des moments mais ce n'est même pas le plus grave. Le pire, c'est qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui, quand elles ont une idée, préfèrent la garder pour elles et dire "" au caméraman.La personne la plus à l'aise pour hurler des ordres à la tronche de ses poulains depuis Philippe Lucas.Il a une voix très claire et une élocution parfaite pour lire les petits mots des bouteilles à la mer à tel point qu'il pourrait faire de l'ombre à Denis dans la manière d'énoncer les règles. La seule chose qui lui manque : plus de sobriété dans le choix des chemises.