Les notes de l'épisode 5 de Koh-Lanta La Légende

Des complots, des stratagèmes, des trahisons, des couteaux dans le dos : les plus bas instincts sont de retour dans Koh Lanta. Et le statut de légende de cette saison ne fait pas exception à la règle.

Les Korok (Équipe rouge)

Mbappe Triplé

Fausse gentille, vraie championne. Novak Djokovic.Le mec est tellement chez lui qu'on n'arrive plus à savoir si c'estou. Peut-être le seul homme sur terre qui arriverait à faire bouffer cinq fruits et légumes par jour à des mômes.Elle a eu la peau de Clémentine, s'est embrouillée avec Jade et veut le scalp de Teheiura. La Alix la plus violente depuis Mathurin dansQuand tu commences à parler d'un vulgaire concombre comme d'un grec-frites sauce blanche, c'est que la faim te rend zinzin. Si le corps décline, les vannes pourries elles, demeurent. Laurent, si tu nous lis, on fait les prochaines notes ensemble.5 épisodes consécutifs dans la position Lire la suite de l'article sur SoFoot.com