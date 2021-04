Les notes de l'épisode 5 de Koh-Lanta

Un feu d'artifice. Ce vendredi soir, Koh Lanta a mis la barre très haut avec deux conseils, des pleurs, des tensions et surtout un incroyable putsch.

Team Oro (les Rouges)

Ne toujours pas sortir son collier au conseil quelques heures à peine après avoir assisté au traumatisme de Candice : quelle assurance. Dire les yeux dans les yeux aux filles qu'on va les éliminer parce que ce sont des filles, le tout en caleçon : trop d'assurance.". "". "". Oui, Frédéric est ce genre de gars à dire "". Sauf que personne ne le retient, et il ne se passe rien quand même.Très fort dans le rôle du paresseux sur l'épreuve d'immunité. Encore plus impressionnant dans celui de la fouine sur le camp.ALORS ON VA ÉCRIRE COMME ÇA PUISQU'APPAREMMENT IL FAUT COMMUNIQUER DE CETTE MANIÈRE AVEC LAURE. OEUVRER POUR SORTIR LES DEUX SEULES FEMMES DE L'ÉQUIPE PUIS SE PLAINDRE QUE LES FEMMES SORTENT LES UNES APRÈS LES AUTRES, CE N'EST PAS TRÈS MALIN.Comme Laure, mais en minuscule.En plus de savoir faire des nœuds, on sait désormais qu'il lit très bien les messages dans les bouteilles à la mer. Ça commence à faire un sacré domaine de compétences sur ton CV Johnny, laisses-en aux autres.La petite gamine un peu bizarre qui mange ses crottes de nez et avec qui personne ne veut traîner à la récré parce que c'est la honte. Sauf que c'est toujours elle qui gagne à la fin parce qu'elle parvient toujours à s'incruster