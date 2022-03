information fournie par So Foot • 15/03/2022 à 23:15

Les notes de l'épisode 4 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Des épreuves inédites et un conseil tendu qui se termine à la mort subite aux tirs au but. Cette saison de Koh-Lanta tient là son premier match référence.

La tribu Cadlao (Les Rouges)

Le seul candidat de l'histoire de Koh-Lanta qui va repartir de l'île encore plus musclé qu'à son arrivée. Mi-homme, mi-protéine.Difficile de dire si Jean-Phi est moins convaincant en slam () ou en jeu d'acting, avec ce "coup de fil" pendant son portrait où il ne parle évidemment à personne. Digne d'une série AB. Dans les deux cas, l'artiste a déjà trouvé son public :Sa recette du succès sur l'épreuve d'immunité ?Comme quoi, ça peut avoir du bon de s'inspirer de Cyril Hanouna.Elle porte un sac de 5 kilos, elle grimpe sur une corde, des gens courent autour d'elle, elle tombe dans l'eau, elle est triste, elle met un bandeau sur les yeux, elle court, elle construit une tour en bois avec plein de gens qui hurlent, elle y arrive, elle crie victoire, et le tout malgré un point de pénalité. Bref, il était vraiment super, cet épisode d'Intervilles.Si un jour, votre conjoint(e) vous regarde avec les mêmes yeux mielleux que ceux de Jean-Charles lorsque Denis a prononcé le mot, c'est que vous avez trouvé le grand amour.On connaissait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, voilà désormais la prof d'équitation qui gueule à l'oreille de ses camarades. Fort utile pour gagner une épreuve où la voix est le meilleur atout, mais on plaint quand même ses petits élèves.