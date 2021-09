Les notes de l'épisode 4 de Koh-Lanta La Légende

Le meilleur héros de tous les temps de l'un des plus grands épisodes de tous les temps. Ce n'était que l'épisode 4 de Koh-Lanta : La Légende et pourtant, Claude a déjà gagné. Merci à lui pour les travaux.

Les Korok (Équipe rouge)

Seul candidat de l'histoire de Koh-Lanta qui n'a pas envie de manger. Vous lui foutez un short de bain, une bouteille d'eau et Alexandra dans un sac, il peut tenir six mois sur une île à rigoler. Au calme.Tous les autres candidats peuvent aller se rhabiller, ils ont loupé le coche. Au début de l'aventure, elle est encore passée pour la pauvre petite chose fragile qui ne ferait pas long feu. Aujourd'hui, elle s'est émancipée et a décide de prendre son destin entre ses mains. Alexandra est donc désormais inarrêtable.Sur cet épisode, Teheiura a encore un peu plus assis son statut de légende. Son seul point faible : il a la malchance d'être né à la même époque que Claude.Allez, on vous donne la solution de l'énigme. En fait, quand Alix parlait deet, il s'agissait d'un nom de code hyper complexe digne du Da Vinci Code pour faire référence à Namadia et Laurent. Clairement le cerveau de la bande.Il est fort à l'épreuve des paresseux malgré ses 85 kilos de muscles, il garde le sourire et fait des blagues même quand on vote contre lui, et il a les cheveux soyeux comme la soie. Vivement qu'il tombe, ce sale bg.C'est très déstabilisant parce que cette année, Clémentine a tout fait pour être plus sympathique. Et pourtant, on n'a pas pu s'empêcher de serrer le poing et de crierdans notre salon à chacun de ses échecs.