Les notes de l'épisode 4 de Koh-Lanta

Une belle trahison qui aurait donné de la matière pour un album entier de Vitaa. Voilà à quoi on a eu le droit cette semaine. La vie est parfois cruelle, et Koh Lanta nous le rappelle.

Team Oro (les Rouges)

Flemme d'aller se battre pour le kit de pêche. Chez Nono, le crabe s'attrape à la machette et les poissons en tête contre tête.Il pensait faire une nasse Tesla, il a mis un scoubidou dans la mer. C'est l'intention qui compte.C'est l'intention qui compte.Chose promise, chose due : elle a suivi les conseils de son mentor Teheiura jusqu'au bout. Du coup, elle pourra accrocher son collier de l'immunité dans son salon, quelque part entre son poteau et sa barre pour faire le paresseux.Loin d'être excellent, mais toujours un bon moment. Capitaine Iglo.Le diable sur votre épaule. Vous non plus, vous ne pensiez pas qu'il avait cette voix, hein ?Le petit ange de l'autre côté. Qui prend les mêmes décisions que le diable, mais avec le sourire.Pour lui, parler est souvent plus difficile que de soulever des pneus de tracteur à mains nues. Du coup, on vient lui proposer des stratégies en langage des signes. Malin.Une nouvelle preuve de la supériorité de la pétanque sur ce putain de Möllky.Comme le nombre de votes " TTC " contre elle alors même qu'il y avait une conspiration contre Candice. Autant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com