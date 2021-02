So Foot • 24/02/2021 à 23:45

Les notes de l'épisode 3 de Top Chef

Voilà, c'est arrivé : après douze saisons de Top Chef, d'audaces culinaires, d'assaisonnements subtils et de dressages dignes de Gauguin, un candidat a livré un trompe-l'œil en forme d'étron, accompagné de son papier toilette souillé. D'ores et déjà un moment de légende dans l'histoire de l'émission.

Les cuisiniers

Son trompe-l'oeil était une cuvette de toilettes, avec le caca, le PQ et tout ce que vous pouvez imaginer. De l'audace ? Du n'importe quoi ? Rien de tout ça. Il s'agit tout simplement d'un plagiat honteux des assiettes de Chloé depuis le début de l'aventure.Franchement, 10 sur 10 pour l'idée du cendrier. 10 sur 10 pour la fausse cendre au goût fumé. Mais en revanche, ton cigare, là... pourquoi il viendrait à l'idée de quelqu'un de fumer un étron ? Conseil pour toi l'artiste : ne t'inscris pas à la version cubaine de Top Chef.Excellente idée, le trompe-l'œil en forme d'éponge pour nettoyer la merde des camarades de brigade.Les boucles d'oreille en forme de piment, Baptiste, c'est non. Alors tu vas les rendre tout de suite à ta petite nièce. Ou les prêter à Charline.Pauline est donc la seule militante LReM qui ne s'est pas exprimée sur la viande dans les cantines lyonnaises cette semaine. Rien que pour ça, merci.Le voir tergiverser pendant dix minutes devant son frigo avant de se saisir d'une bière et revenir en cuisine en criant aux copains "