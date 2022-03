Les notes de l'épisode 3 de Top Chef

Comme durant l'épidémie de Covid pour les scènes de film où les acteurs se parlaient à deux centimètres du visage, on l'a un peu senti, hier soir, ce décalage entre la situation actuelle en Ukraine et le visionnage d'un épisode de Top Chef.

Épreuve 1 : Sweety moules

…

La téléréalité, les concours culinaires, c'est une distraction en temps de paix, et quelques jours avant l'attaque de la Russie était encore diffusé sur la chaîne ukrainienne STB, avec ses chefs stars et ses candidats et candidates de Kharkiv, de Kiev ou d'Odessa. Aujourd'hui, les équivalents ukrainiens de nos Etchebest, Darroze, Viel et Pairet parlent de guerre. Le chef juré Vladimir Yrolaski cuisine pour les troupes et les sauveteurs. Les autres jurés appellent à la paix en story Instagram. Si là-bas, la gastronomie n'est plus un sujet, les autres chefs ukrainiens ne sont pas inactifs. Ievgen Klopotenko, jeune chef classé au 50 Next, a transformé son restaurant branché de Kiev en abri et cantine pour les combattants - comme beaucoup de restaurateurs et restauratrices locaux. À la frontière ukraino-polonaise, l'ONG World Central Kitchen a déjà servi des dizaines de milliers de repas aux réfugiés, et a pu ouvrir avec l'aide d'autres restaurateurs une antenne à Odessa. La bouffe n'est plus un loisir, mais une denrée rare. Malgré tout cela, tentons tout de même, puisque c'est un privilège de pays pas encore tout à fait en guerre et puisque ça nous détend, de plaisanter sur un concours culinaire à la télé.Le chef Etchebest aura lâché sans le vouloir le meilleur résumé de ce début de saison :. Cette première épreuve en est le point d'orgue, et avec pour chef invité le triple étoilé espagnol Ángel León, on assiste presque à une extension de l'épisode 2 dans la série "chefs hispanophones sympas avec tout le monde en goûtant n'importe quoi". Après avoir étalé une potionsur sa table, Leon exige des desserts aux fruits de mer. Ce n'est pas une phrase mnémotechnique, c'est vraiment l'épreuve.