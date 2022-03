Les notes de l'épisode 3 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Au revoir les bleus, les violets et les verts, bonjour les rouges et les jaunes. Dans un épisode où Yannick a été aussi monumental sur l'immunité que gênant sur l'épreuve de confort, Louana et Anne-Sophie ont pris leurs responsabilités, pendant que François le pompier a trouvé un collier.

La tribu Cadlao (Les Rouges)

Le premier pompier qui est très content qu'un feu ne s'éteigne pas. En revanche, le problème aves les colosses qui n'ont rien à grailler, c'est qu'on les sent capables de dégoupiller à tout moment. Par exemple, à l'odeur du sang perdu par Jean-Charles, il était à deux doigts de taper un croc de JC. Un requin.On est prêt à parier qu'il s'appelle Jean-Philippe parce que son père était un immense fan de Johnny. Une intuition.Une joie si expressive au moment où on apprend qu'on est cheffe d'un petit groupe d'êtres humains, ce n'est jamais bon signe. Sa soif de pouvoir ne sera jamais étanchée.C'est la grande question de ce conseil : Pauline manque-t-elle de confiance en elle ou est-elle écrasée par les autres ? Peu importe la réponse, on connaît la solution. Pour prendre plus de place sur le camp, il lui suffit de dénouer sa tresse :Un homme qui trouve "" de devoir prendre parti, et qui soigne ses plaies avec des toiles d'araignée. Le Spiderman suisse.En trois épisodes, elle a déjà été violette, verte et rouge. Sera-t-elle la première candidate de Koh-Lanta à pouvoir être Quadricolor ? Ah, c'est pas mal ça ? C'est joli ça ?