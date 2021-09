Les notes de l'épisode 3 de Koh-Lanta La Légende

Séparés dans un premier temps, les hommes et les femmes sont désormais mélangés dans deux équipes mixtes. Avec d'un côté les jaunes et de l'autre les rouges. Bref, le vrai Koh-Lanta a démarré. Même si pour certains il est déjà terminé.

Les Korok (Équipe rouge)

Le choix du cœur, toujours. Loïc doit être un très, très mauvais parieur, puisque c'est le genre de gars à toujours miser sur son équipe préférée. Et non, le Chambéry Savoie Football ne remportera pas la Coupe de France.Prise en première "". Loïc, un vrai frère.Si Michael Phelps fumait des fleurs de tiaré, il aurait à peu près claqué l'épreuve d'immunité du Polynésien. Plus animateur de Club Med qu'aventurier cette saison, le GO a préparé le pot d'arrivée des vacanciers à base de cœurs de palmier avant d'organiser la première excursion de ses touristes : la chasse aux crabes nocturne. Pour le poulpe, par contre, on repassera : il était cramé.Elle pense pouvoir "" d'Alexandra, et essaie de bluffer les garçons pour rentrer dans le leur. Et si on se contentait de faire des tractions, Alix ?Il fait rire tous ses copains pour faire passer le temps et il est en folie dès qu'il voit des meufs. Un petit garçon coincé à l'internat depuis des mois.Plus les jours passent sur l'île, plus elle ressemble à M. Burns. Il ne lui manque plus qu'un Smithers pour monter en puissance.Le type était vraiment sympa il y a quelques années donc on l'a rappelé pour commenter quelques actions de temps en temps.