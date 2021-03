Les notes de l'épisode 3 de Koh-Lanta

Le génocide des crabes de Polynésie continue, Candice pleure, Mathieu crie et Teheiura coupe toujours aussi bien les noix de coco. Un épisode de Koh Lanta solide sur ses acquis.

Team Oro (les Rouges)

La flamme dans ses yeux au moment où Teheiura lui donne des techniques pour tuer des animaux fait froid dans le dos. Mais son sourire au moment où on lui tresse les cheveux fait chaud au coeur. L'Obélix de Polynésie est un véritable équilibriste, entre la bonhomie communicative et la sociopathie paralysante.Il aimerait beaucoup être l'Astérix d'Arnaud. Mais en vérité, il ne mérite même pas d'être son Idéfix. Car le lion ne s'associe pas avec le cafard.Le "" suivi de 435 chouineries en moins de deux heures, c'est très solide. En tout cas, très réussi ce remake en live-action de Calimero.Le sourire de façade est bien en place, mais on est très pressé de voir le moment où il va se venger de la trahison de Candice. Car le potentiel de Dark Vévère est immense.". On s'est dit qu'en tant qu'agricultrice, Laure devait connaître ce proverbe. Mais bon apparemment, ça ne fera pas de mal de lui rafraîchir la mémoire.Le gars est un moine shaolin. On ne connaît pas le son de sa voix, mais s'il faut il prend tout le monde à la bagarre.Un épisode où il n'y a pas besoin de faire de nœuds, donc un épisode où Jonathan ne sert à rien.Libérée depuis le dernier conseil, elle a enfin pu donner la pleine mesure de son talent lors des épreuves de confort Lire la suite de l'article sur SoFoot.com