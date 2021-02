Les notes de l'épisode 2 de Top Chef

Qui a dit que la Ligue des Champions était une compétition de football ? Non, la Ligue des Champions est la nouvelle saison de TOP Chef. Et comme au football, il y a toujours des équipes qui n'ont rien à faire là. Et d'autres qui sont taillées pour la victoire.

Les cuisiniers

Quand Sherlock Holmes résout une enquête, tout le monde se fout qu'il ait été aidé par Watson. Et bien c'est pareil avec Arnaud lorsqu'il obtient un coup de cœur.La prochaine fois que vous cramez un plat, précisez avec conviction à vos invités que vous avez simplement apporté une "". Et si vous manquez cruellement de charisme, n'oubliez pas de mentionner votre enfance aux États-Unis et votre passion pour le rap. Et si vous n'êtes toujours pas crédible après tout ça, vous êtes sûrement Thomas.Une plaquette de beurre pour cuisiner quatre champignons : Bruno aurait fait une excellente recrue pour l'équipe d'Hélène Darroze.Pour compenser le flegme de Baptiste, le missile balistique Pauline aurait pu être le complément idéal. Sauf qu'à eux deux, ils constituent un duo parfaitement insupportable.Il ne suffit pas de répondre au chef Pairet et de ne pas suivre ses conseils pour se transformer en Adrien Cachot. Et il ne suffit pas de dire que l'on est "" pour se transformer en Bozo le clown. Les gens ne sont pas dupes.Il a la même voix que Tony Saint Laurent. Et comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com