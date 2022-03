Les notes de l'épisode 2 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Un abandon à cause du seum, des joueurs qui échangent d'équipe en plein match, une célébration alors qu'il n'y a pas but, c'était Koh-Lanta ou un five du dimanche, là ?

La tribu Ilog (Les Verts)

Difficile de se souvenir d'une tellesur Koh-Lanta. En trois jours d'aventure, le sosie de François Bayrou a galéré à faire un puzzle, a léché une racine urticante, a vomi de l'eau pendant dix minutes, a passé toute une épreuve allongé dans du sable, a gêné tout le monde (et surtout Louana) sur l'épreuve de la corde, a clairement fait paumer son équipe, et s'est fait afficher dans la foulée par ses coéquipiers. S'il avait eu la décence d'attendre le prochain conseil avant de jeter l'éponge, il aurait ponctué son œuvre en votant contre lui-même.. Deuxième épisode de la saison, et on tient déjà notre footballeur au discours bien rôdé, spécialité enfonceur de portes ouvertes.Est-il vraiment étonnant qu'une personne qui arbore un tatouage tribal sur le torse en 2022 confonde les motsetBien malgré elle, elle a été au centre de la scène la plus gênante de l'épisode, lorsque Franck a tenté la vilaine technique du prof de tennis qui se colle derrière toi pour te montrer comment bien faire un revers. Situation embarrassante dont elle s'est sortie par un très digne, mais non moins sec :Il avait déjà la voix d'Élie Baup, il a désormais, aussi, ses redoutables capacités d'analyse :. Ouais, enfin, vous veniez surtout de terminer deux fois derniers en deux épreuves, hein.La méthode de l'auto-persuasion collective : en faisant croire à ses coéquipiers qu'elle n'est pas là, elle va réussir à leur faire oublier qu'elle a un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com