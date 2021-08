Les notes de l'épisode 2 de Koh Lanta La Légende

Un jeu digne de Mario Party pour les hommes, une Clémence en mode record du monde côté femmes et un joli conseil. Un mardi soir niveau Ligue des Champions en Polynésie.

L'équipe des femmes

Vidéo

Entre sa dégaine et ses performances, on reste sûr qu'on l'a déjà vue sur TF1, mais on sait pas si c'était dans une saison Koh Lanta ou dans un épisode de Julie Lescaut. Sam est fan dans les deux cas.La bonne humeur même dans la défaite. Ma Coumba qui danse tous les soirs.Un "" bien trop dramatique pour une édition des légendes. Sauvée par Loïc qui connait les difficultés de son ancienne coéquipière à l'allumage. Finalement Alex à Koh Lanta, c'est un estomac lors d'un voyage en Inde, les premiers jours sont compliqués puis ça finit par passer.On se demande comment elle a tenu aussi longtemps alors qu'on l'a sentie nulle depuis le début. Benjamin Pavard contre la Suisse.Une chute ridicule à souhait, mais on n'a pas le droit de trop se moquer parce que ça se voyait qu'elle souffrait. Les mensurations de Tessa Worley, mais les skills de Marion Rolland.