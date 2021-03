Les notes de l'épisode 2 de Koh Lanta

De la chasse aux crabes, du poisson cru, des nuits horribles sous la pluie et des rebondissements jusqu'au bout du conseil... Pas de doute, cette saison de Koh Lanta démarre vraiment ce soir avec le deuxième épisode.

Team Oro (les Rouges)

Encore une belle journée à la fête foraine pour notre Nono National. Ça a tapé des crabes à la machette comme des taupes avec le marteau en mousse avant d'aller chercher un collier dans la machine où les peluches tombent juste avant qu'on les gagne. Définitivement pas le type qu'on ira défier à la "" : celui qui ne pose pas son collier alors qu'il est en danger envoie forcément plus de 900. Prends en de la graine, Teheiura.Un talisman envoyé en l'air comme un 50/50 demandé à Jean-Pierre Foucault sur la question à 100€. Oui, Candice est cette pote prévoyante qui "". Une conseillère en survie. Une vraie.Une choix de pilosité faciale qui justifie à lui seul le port du masque mais un bagout en moule-bite à nous faire imaginer à quoi ressemblerait Koh-Lanta réalisé par Fabien Onteniente. Ça expliquerait mieux la scène du saut dans la piscine habillé avec le sac-à-dos, cela dit.Ça pose des #gourmandise sur l'île comme si on était sur Linkedin et ça se propose "" d'une équipe sans patron. Concentre-toi sur le lip-dub de ta ferme, on se recontacte la semaine prochaine.Du genre à penser qu'un cheveu blanc est un signe de leadership.Le seul français qui a compris les annonces de Jean Castex ce jeudi. Confiné de 21h05 à minuit.Peut-être les plus beaux noeuds de Koh-Lanta depuis ceux que Moussa a fait au Lire la suite de l'article sur SoFoot.com