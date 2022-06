Les notes de l'épisode 16 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

L'épreuve d'orientation a rendu ses verdicts. Après avoir perdu absolument toutes les épreuves auxquelles il a participé, Jean-Charles a remporté l'orientation. Il sera donc sur les poteaux, en compagnie de Géraldine et de François. Bastien, lui, ira sur le poteau maudit, tandis qu'Ambre dit ciao à l'aventure.

Les participants à l'orientation

Entre sa mère prof d'EPS qui lui a appris la course d'orientation, sonet son, le pomplard était à deux doigts de nous écrire une thèse sur "Comment trouver une balise dans une forêt de bambous". Finalement, la théorie a vite volé en éclats face à la pratique, et il s'est retrouvé à gratter la terre et les feuilles, à quatre pattes, comme tout le monde.Après un festival de lose pendant toute l'aventure, Jicé (pourquoi tout le monde se met à l'appelertout à coup, bordel ?) leur a tous. Une véritable masterclass pour le passionné de cueillette aux champignons, qui nous a réglé cette orientation en 36 minutes avant de rentrer un festival de célébrations légendaires. AU BOUT MAINTENANT !Elle a littéralement passé son épreuve à voir des candidats partir en courant devant elle, puis à commenter leurs performances. Une journaliste bord-terrain. À deux doigts d'aller interviewer Jean-Charles à la Paganelli :Promettre devant la France entière que, si elle gagne, son cri retentira dans toutes les Philippines, alors que ses propres enfants ne l'entendent pas quand elle les appelle pour dîner, c'était culotté. Mais Gégé a tenu parole, de fort belle manière. Elle a crié (très fort), elle a pleuré (beaucoup trop) et elle a balancé que c'était le plus beau jour de sa vie, avant d'ajouter. Oui oui, bien sûr.Tous les ans, il y a un mec daltonien. Tous les ans, il y a un mec qui ne sait… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com