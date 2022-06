Les notes de l'épisode 15 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Ça y est, on connaît les cinq aventuriers qui participeront à l'orientation. Et ce, au terme d'un épisode où l'on aura vu des lèvres gonflées, un gros coup de soleil, un énorme burger, des chutes monumentales, et une élimination probablement sur décision médicale, mais bien camouflée par un vrai faux conseil.

La tribu réunifiée

Vidéo

Malgré ses 23 kilos perdus depuis le début de l'aventure, il devient la première personne de plus de 50 kilos à remporter l'épreuve des sacs (puisque d'habitude, les plus léger(e)s sont toujours épargné(e)s). À part ça, lorsqu'il s'est vu dans la glace, il a affirméAlors que vous comme nous, ça fait plutôt 16 ans qu'on essaie d'avoir ce corps.Rafael Nadal, 14 Roland-Garros remportés. Jicé de, 14 épreuves où il finit dernier. Pourquoi les comparer quand on peut profiter de ces deux monstres de régularité ?Entre son opération des lèvres complètement foirée qui l'a transformée en Boustiflor, et ses séances d'UV cauchemardesques qui lui donnent un côté Salamèche, Ambre est un magnifique spot de prévention contre les abus de la chirurgie esthétique."Geraldine qui se retrouve parmi les cinq finalistes de"Djimi Traoré qui dispute une finale de Ligue des champions". Vous savez que c'est réel, mais vous n'avez toujours pas compris comment c'est arrivé.On arrive à un point de maigreur où si Bastien va aux poteaux, on aura juste un poteau sur un poteau, avec une touffe de cheveux au sommet. Un palmier, quoi.Le résumé de l'épisode d'Olga, en vidéo. Pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait...