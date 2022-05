Les notes de l'épisode 14 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

La tâche se corse pour les anciens Verts. Et pour cause : Bastien s'est pointé au conseil avec une amulette d'immunité, Olga avec le totem et Jean-Charles avec un collier. Forcément, les jambes de Nicolas, Ambre et François ont tremblé.

La tribu réunifiée

Il estselon Yannick, il faitselon Colin : ses oreilles sifflent tellement qu'il va falloir vite consulter pour ce vilain acouphène. Impossible en revanche de contredire sa prophétie :Audacieux, agressif, offensif, en pleine confiance : lors des 40 premières minutes d'émission, ce n'était plus Jicé de, mais Jean-Charles Skarbowsky, ancien boxeur international français, champion du monde de muay-thaï. Puis est arrivée l'épreuve d'immunité, et on a retrouvé notre bon vieux JC, celui qui se croûte en beuglant et qui termine dernier. Mais peu importe, c'est bien lui qui a eu le dernier mot, en assénant l'uppercut vainqueur à Nicolas. Un Stéphanois qui fait sauter un ancien Vert, fallait le faire.Ça tombe bien, Ambre, personne ne te l'avait demandé. Mais alors vraiment personne.Gégé nous a confirmé que les seules personnes qui peuvent diresont celles qui gagnent. On retiendra surtout sa réaction face à des cookies similaire à une célébration d'un supporter de l'AJA qui remonte en Ligue 1 après dix ans d'attente.L'agent double s'est enfin fait péter. Avant son départ, on aura appris dans son portrait que Nicolas est divorcé et ne voit ses gosses qu'un week-end sur deux. Comme tous les quadras qui font du squash.La deuxième victoire consécutive en individuel attendra : Bastien était bien trop occupé à construire une flûte de pan avec trois bambous et deux…