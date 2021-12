Les notes de l'épisode 14 de Koh-Lanta La Légende

C'était LE moment clutch de la saison : l'orientation. Et comme dans tous les moments clutchs de la saison, c'est Ugo qui donne une leçon.

Les finalistes

Autres

Aligné la semaine passée dans, il a enchaîné avec une qualification pour les poteaux decélébrée façon. À ce rythme-là, pas impossible qu'il soit Miss Tahiti ce samedi à 20h45 sur TF1.Vu qu'il est venu à Koh Lanta pour se faire des copains, on l'a senti très mal à l'aise d'être repoussé par Ugo. Il est donc allé faire une petite balade en forêt pour se changer les idées, et s'est laissé parler comme à une bouse pour se faire pardonner. En revanche, il ne nous fera pas croire que le dessin de lui sur les poteaux vient de son petit bézot. On sait tous que c'est lui qui l'a fait.Ils étaient cinq, son CV avait un peu de gueule, elle se voyait bien aller au bout, mais elle a été nulle. Xavier Bertrand.Plus dégoûté d'être deuxième que content d'être qualifié, ça en dit long sur l'obsession de la victoire du bonhomme. Mais en même temps, il était à deux doigts de s'arrêter en plein milieu de l'épreuve d'orientation pour craquer une binouze avec le caméraman. Donc forcément, il a perdu les quelques minutes qui le séparaient d'une 23victoire.Il arrive, il part, il revient. Il arrive, il part, il revient encore plus fort. Le candidat COVID de la saison.Personne n'aime plus les twists finaux que lui, à part peut-être Night Shyamalan. En revanche, au niveau des dialogues, il est clairement au-dessus. "