Les notes de l'épisode 14 de Koh-Lanta

Lola a perdu sa chance légendaire et Dorian a continué de faillir mentalement quand ça devient important. Loïc, Brice et Alexandra composeront donc le podium de cette saison de Koh Lanta. rendez-vous la semaine prochaine pour savoir dans quel ordre.

La tribu réunifiée

Complètement paumé dans son TER qui faisait l'aller-retour entre la gare de l'Arbre-à-liane et Nid de pierre ville, le contrôleur normand a préféré descendre à la station Gros-Rageux/Aéroport. Vaincu après plus de cinq heures passées à prouver la théorie selon laquelle les hommes ne savent pas chercher, Dorian aura passé 50% de son temps à insulter des pauvres morceaux de bois innocents et les 50 restants à se plaindre auprès du caméraman. Il est là, le champion de France du 3000 mètres tchip.Elle avait tout de la candidate qui trouve le poignard au pif façon Inès. Elle le savait bien, alors elle n'a rien cherché et s'est contentée de suivre les autres candidats en attendant le coup de chatte. Coup de chatte qui n'est jamais arrivé. Heureusement, elle a pu tester tous les hôtels de la région pendant l'aventure et va pouvoir choisir son établissement préféré pour passer la fin de son séjour.Au tout début de l'aventure, quand elle avait la voix d'un ado de 13 ans, qui aurait misé trois pesos sur elle ? Absolument personne. On voudrait presque qu'elle gagne juste pour qu'elle puisse envoyer un grand bras d'honneur à Hadja en direct sur TF1. Mais il va falloir se faire une raison : on aura des gros plans sur ses pieds pourris pendant l'épreuve des poteaux la semaine prochaine. C'est dur mais c'est comme ça.Au moment où il a dégainé un "", on a pensé qu'il avait confondu Koh-Lanta avec Top Chef. L'après-midi de Loïc fut finalement un match du PSG en Ligue 1 : tout le monde savait qu'il allait gagner au bout d'un quart d'heure