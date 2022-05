Les notes de l'épisode 13 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Hier, c'était la journée mondiale de la tortue. Du coup, on a eu un épisode spécial tortues, au cours duquel Ambre et Bastien ont récolté 93 œufs de reptile, et Jean-Charles et Fouzi ont mis environ 6 jours à terminer une épreuve éliminatoire.

La tribu réunifiée

D'habitude, il fanfaronne pour tout et n'importe quoi. Là, on l'a juste entendu pester après sa défaite, puis dégouliner de seum après que Bastien lui a raconté ce qu'il avait mangé lors du confort. Un journaliste espagnol après l'annonce de la prolongation de Mbappé.À trois jours d'intervalle, Bordeaux a gagné un match de Ligue 1, et Jean-Charles a réussi à ne pas terminer dernier d'une épreuve. Et tant pis s'il lui a fallu 6 heures pour empiler 5 boules et un adversaire qui a tout fait pour le laisser gagner : il n'y a pas de petite victoire pour Jicé.Un jour, au collège, à la récré, vous avez pris un petit pont de celui qui ne savait pas jouer au foot. Celui qui était toujours choisi en dernier, que l'on mettait en général au goal. Ce petit pont, que vous avez porté comme un fardeau pendant toute votre scolarité, vous brûle encore vingt ans après. Mais désormais, il vous fera moins mal. Car vous penserez à Fouzi qui, lui, a terminé derrière Jean-Charles, lors d'une épreuve éliminatoire, devant la France…