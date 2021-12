Les notes de l'épisode 13 de Koh-Lanta La Légende

Dernier conseil de classe avant l'orientation, un enfer pour les cancres dans un nouvel épisode à double élimination...

La tribu réunifiée

Beaucoup de souffrance et de gémissements pendant cette aventure, il était temps de mettre fin à la torture. En tout cas, on avait pas vu un mec détester autant les balances depuis Pablo Escobar.2 minutes 40 sur le confort, 1 heure 30 sur l'immunité. Grand écart de temps, mais remarquable cohérence dans la nullité. Vexé, il a pris sa revanche sur l'épreuve où il est imbattable : devant le miroir.Avant, Phil avait des rêves simples : le camping avec les enfants, un bon Quick enle dimanche après-midi, sniffer une madeleine. Maintenant, il veut la voiturette de golf, le catamaran, Jade en Kate Winslet et même des cheveux pour pouvoir se mettre du shampooing.Clairement abandonnée par son sponsor, elle a perdu sa semelle comme ce drame peut arriver avec une paire de Jordan 4. Impeccable tout au long de l'épisode, à part au moment où elle a confondu une chocolatine avec un pain au chocolat.S'il n'a plus ses jambes de 20 ans, le leadership naturel, l'obsession pour ses statistiques et le mental dans le money time sont toujours là. Claudiano Ronaldo, numéro 7 sur le maillot.Il y a deux options concernant son retour sur l'île des bannis. Soit ça va être un moment magnifique, petite larme à l'œil, cheveux au vent dans la pirogue avecd'Orelsan dans les écouteurs,. Soit ça va être beaucoup moins marrant et il va se rouler en boule par terre et nous faire une crise d'angoisse en repensant aux 15 jours où il a pêché quatre planctons