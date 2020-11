Les notes de l'épisode 13 de Koh-Lanta

Lola continue sa tournée des hôtels fidjiens, mais désormais ce sera sans sa fidèle acolyte Angélique. Après un ultime retournement de situation, on connaît désormais les cinq finalistes de cette saison de Koh-Lanta.

La tribu réunifiée

La Normandie sera donc la Pennsylvanie de Koh-Lanta, les 4 terres. Angélique se serait bien fendue d'unaprès deux bulletins, mais Denis B. est le seul à avoir le droit d'utiliser son téléphone pendant le tournage.Qu'est-ce qu'il y a de plus agaçant que la première de la classe qui jure qu'elle s'est complètement foirée au contrôle et qui finit par décrocher un 18,5/20 ? Bah quand au lieu de décrocher un 18,5/20, elle gagne une nuit d'hôtel de luxe pendant que tu dors sur des bouts de bois. Mais du coup, elle a gagné quel jeu TF1, au juste, pour avoir ce mois de vacances tout frais payé aux Fidji ?Apparemment, la transformation de Gilbert Montagné en Legolas ne prend que quelques minutes. Suffisant pour s'offrir le confort et le partager avec son Gimli à elle. Pas assez pour sauver sa tête. Elle part en saluant le coup tactique des garçons, sans doute son geste le plus classe depuis le début de l'aventure.. Sérieusement, c'est quelle genre de super-héroïne, ça ? Dommage, parce que lesen tir-à-l'arc sont là. Mais si la vision-laser et le GPS intégré ne servent qu'à localiser des tubercules, c'est moins facile pour faire rêver les gosses.On va être honnêtes avec vous. Si Loïc n'était pas Loïc, il aurait très certainement pris une mauvaise vanne où on aurait mis, dans un shaker, les termeset. Mais Loïc étant Loïc, on préfèrera Lire la suite de l'article sur SoFoot.com