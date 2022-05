Les notes de l'épisode 12 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

C'est le cas de le dire, les aventuriers de Koh-Lanta ont dégusté cette semaine. Et grâce aux destins liés, les cartes semblent enfin un peu rebattues.

La tribu réunifiée

C'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur TF1 tous les mardis soir. Elle a changé Catherine Laborde.Trente jours passés à envoyer des mollards à la tronche de Maxime sans vergogne, tout ça pour sortir avec lui aux destins liés. C'est tout simplement l'un des retours de karma les plus violents de l'histoire.Même s'il y avait une épreuve qui s'appelle, Jean-Charles pourrait trouver le moyen de finir dernier. C'est époustouflant.Tous les garçons croisaient les doigts pour pouvoir jouer avec elle, mais la plupart ont été déçus. Ambre, c'est la PS5.Fier représentant de la #TeamAndalouse au kebab, Fouzi est donc capable d'engloutir un tacos géant d'1,5 kg en moins d'une heure. Et ce, grâce à. Clairement la plus grosse ligne du CV duMême elle a semblé étonnée lorsque Maxime a trouvé que ce serait une bonne idée de l'approcher pour monter une tactique. Mais ça passe quand même pour Gégé, qui continue de se laisser porter tranquillement par le vent.La seule fois où il a osé tenter quelque chose pour se sortir de son rôle d'idiot utile des rouges aura été fatale pour lui. On retiendra de lui ses citations du Général de Gaulle et de Napoléon Bonaparte, mais surtout cette réaction face à un ver de cocotier et un scolopendre à déguster :