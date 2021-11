Les notes de l'épisode 12 de Koh-Lanta La Légende

Deux éliminés, un gâteau au chocolat et à la banane, une épreuve d'immunité mythique qui aurait mérité un commentaire de Patrick Montel. C'était l'épisode 12 de Koh-Lanta La Légende, voici les notes.

La tribu réunifiée

On lui parle de gâteau banane-chocolat, de sorbet banane, d'une nuit sur un bon matelas, mais ce qu'elle retient, c'est. Performance de tik-tokeuse sur l'immunité, du coup. 15 secondes et c'est réglé.Sur une épreuve de 15 minutes, il a perdu le seul ami qu'il avait réussi à se faire en 20 années. Va désormais falloir se racheter quelques paquets de Curly pour les 20 prochaines.Passé à deux doigts de la mort, tout lui semble plus beau, plus savoureux. Une fleur de gingembre sauvage en guise de shampooing ? Il kiffe. Le bain à 7 degrés ? Il kiffe. Cathy la masseuse ? Il chine.Quatre secondes à l'écran pour le voir en transe en train de criertrès fort. Une fan du cinquième rang dans un concert filmé de Justin Bieber.La daronne qui te force à te resservir avec menace de la spatule au-dessus de ta tête. Maintenant que le grand Loïc a quitté le cocon familial, le petit Sam ne va pas avoir une minute à lui sans surveillance.La dame du spa naturel lui aurait filé de la Nivea et un Ultra Douxqu'il l'aurait bouffé quand même. Oui, le roi a la dalle, c'est ce qui lui a permis d'aller chercher la 21en patron, mais c'est aussi ce qui le fait triompher dans l'épreuve du con fort cette saison.