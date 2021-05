Les notes de l'épisode 12 de Koh Lanta

Après celle de DD, celle de Maxine. Et on ne parle pas de dentition. Au terme d'une épreuve d'orientation très pauvre que Jonathan aura torché en 1h10, Lucie et Maxine ont rejoint le moniteur d'escalade sur les poteaux. Dernier bulletin de notes avant la grande finale.

Les trois finalistes

Les éliminés de l'orientation

Autres

Il a plus dit "" en un épisode que Maître Gims en une vie. Aucune excuse à présenter cependant. À l'aise dans les hautes herbes comme un hobbit qui fugue de la Comté, il a subtilisé l'anneau au Gollum du Doubs, peu à l'aise boussole en main. Un point bonus pour avoir parfaitement planté son poignard. C'était très satisfaisant visuellement.Lucie veut "". Parce que pour l'instant, c'est pas marqué dans les livres. Mais tout ce qu'on veut nous, c'est qu'on nous amène des preuves. Tant qu'on n'aura pas pris une belle droite dans la gueule de sa part, on refusera de croire qu'elle est vraiment championne de MMA.Il n'y a qu'une lettre qui différentie le GPS de la GRS et ce n'est pas une majuscule pour rien.Quel drôle de réflexe que de foutre le bordel partout quand on panique. Dès qu'il a été en situation de stress, il s'est mis à ramper par terre dans les fourrés et à dézinguer chaque bout de bois qui traînait dans sa zone. Et entre ces quelques crises, il a erré en forêt sans être capable de retrouver la plage. Un éléphant dans un magasin de porcelaine qui raterait un éléphant dans un couloir. Babarnaud.Aucun problème pour trouver les balises. En ce qui concerne les poignards, elle préfère les planter dans le dos de Magali, Sebastien ou Hervé. Une orientation pleine demais sans aucun résultat. Oui, Laure est coachée par Pascal Dupraz.