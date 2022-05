Les notes de l'épisode 11 de Koh-Lanta : Le Totem maudit

Les semaines se suivent et se ressemblent à Koh-Lanta : François gagne les conforts, Louana gagne les immunités, et les ex-Jaunes se font pigeonner au conseil. Et l'Oscar du Collier d'immunité le plus mal utilisé de l'histoire est attribué à... (voir photo ci-dessous)

La tribu réunifiée

Il a fait du tir à l'arc en 6, ce qui suffit selon lui à expliquer son niveau d'extraterrestre sur la discipline. On a tous eu des cours de techno, mais qui est capable ici de réaliser une parfaite brasure à l'étain avec un fer à souder ?Un parcours du combattant effectué en pantoufles, sans adversité, façon Alcaraz à Madrid. En tout cas, on ne dit pas que c'est lié, mais depuis qu'elle remange de la viande (et qu'elle en parle, et qu'elle en rêve, et qu'elle en reparle, et qu'elle en re-reparle), elle est intouchable sur les épreuves. Clairement la pire ambassadrice du pesco-végétarisme.On comprend désormais mieux pourquoi Jicé termine dernier à toutes les épreuves : c'est parce qu'il vit dans une maison en bois sans électricité, qu'il n'a pas la télévision et qu'il n'a jamais regardéde sa vie. Qu'est-ce qu'on va rigoler quand il va rester immobile pendant 25 minutes à l'orientation, croyant qu'il s'agit de l'épreuve des poteaux...Épisode plus discret que d'habitude pour elle, mais on aura tout de même appris deux choses supplémentaires la concernant : elle appelle son mec, et elle rêve de. On ne sait pas quelle information des deux nous dégoûte le plus.S'il se définit comme le, force est de constater qu'il est plutôt le Kóstas Mítroglou des épreuves : beaucoup d'attente, beaucoup de promesses, beaucoup de belles paroles, et à l'arrivée, aucun tir cadré et des grosses occasions ratées. Mais comme il a la confiance aveugle de coach François, il sera encore titulaire au prochain match.Très déçue de ne pas avoir pu appeler ses deux